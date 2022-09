Pour réduire les coûts, les circuits courts peuvent être une solution. Ainsi, le blé dur produit à la ferme peut directement passer dans un moulin sur place, par exemple.

Avec le local, les pâtes "sont plus chères toute l’année, mais elles ne passeront jamais du simple au double. D’ailleurs, on voit la preuve. On augmente de 8%, l’industrie augmente de 35. Donc soutenir le local est un gage pour la qualité et pour avoir à manger tout le temps", sourit Jean-Louis Lefebvre, cofondateur de Belpasta.