Le prix des palettes de transport en bois s’envole à cause de la guerre en Ukraine

Le prix des palettes de transport en bois explose en Belgique. Il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver ces "euro-palettes" à cause des tensions géopolitiques en Europe. C'est en effet l'Ukraine qui est le principal pays fournisseur de palettes vers les pays européens.

Selon les fournisseurs, leurs valeurs peuvent doubler, voire tripler. Un coût important pour les entreprises, particulièrement dans le secteur du transport de marchandises.

De nombreux entrepreneurs sont dans l'obligation de répercuter cette hausse des prix sur la facture des consommateurs pour s'en sortir.