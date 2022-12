Le prix des nouveaux contrats d’énergie a baissé de 20% en novembre par rapport à octobre, selon les chiffres de l’évolution mensuelle des prix de l’énergie de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) cités par L’Echo mardi.

Pour un contrat d’énergie souscrit en octobre, il fallait débourser en moyenne 5989 euros par an, dont 3564 euros uniquement pour le gaz. En novembre, ce montant passait à 4817,56 euros en moyenne par an, l’organisme avançant que le prix moyen annuel des nouveaux contrats de gaz était de 2814,96 euros et celui de l’électricité de 2002,6 euros.

Cette diminution des prix provient de la répercussion de la baisse du cours du gaz à laquelle nous assistons ces dernières semaines, les contrats variables prenant comme référence le mois ou le trimestre précédent.

Si cette tendance se confirme pour les contrats souscrits en décembre, les prix devraient augmenter de nouveau en janvier 2023, le cours du prix du gaz étant reparti légèrement à la hausse en ce début de mois de décembre, poussé par les températures hivernales.