Le prix des leçons de conduite a augmenté de près de 5% en 2022

Parmi les pays de l’UE, les taux de variation annuels moyens les plus élevés pour les prix des leçons de conduite, des examens, des permis et du contrôle technique en 2022 ont été observés en République tchèque (+19,6%), en Bulgarie (+18,0%), en Italie (+13,3%), en Lituanie (+11,2%) et en Pologne (+11,1%).

La même année, Chypre a été le seul pays membre (-1,6%) à enregistrer une valeur négative, la Croatie (+ 0,2%), la Grèce (+ 0,7%) et l’Irlande (+1,0%) affichant les taux positifs les plus faibles.