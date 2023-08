Le prix des fournitures scolaires s’envole : acheter en ressourcerie, une alternative meilleur marché

L’augmentation des prix touche aussi les fournitures scolaires, et en particulier le prix du papier, des feuilles ou des cahiers. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les familles qui souhaitent faire leurs achats à prix bas peuvent se tourner vers certaines enseignes qui font des promotions, mais les magasins d’économie sociale sont aussi une alternative.

Pour remplir le cartable des enfants, certaines familles font la tournée des magasins. Et si les prix varient selon les enseignes, la tendance est à la hausse, explique Salomé, maman de trois enfants : "On a remarqué une évolution des prix au niveau des cartables, des blocs de feuilles et des stylos. Beaucoup de choses ont augmenté depuis l’an dernier".

"Un bloc de feuilles pour imprimante coûte presque 5 euros par paquet, alors qu’avant cela ne coûtait que deux euros", constate Stacey, maman de deux enfants.

Le bloc de feuilles est un produit phare des étudiants, il a augmenté de 20%. Cette papeterie en a fait un produit d’appel, à condition de l’acheter en quantité, explique Wendy Dubuisson, gérante d’une papeterie à Maisières: "Nous essayons de permettre à nos clients de bénéficier de lots de trois plus un gratuit, face à cette augmentation du prix du papier".