Le prix des données mobiles en Belgique 13 fois plus élevé qu’en France

Le prix moyen d’1Go de données mobiles (3 euros) coûtait treize fois plus cher en Belgique qu’en France (0,23 euro) l’an dernier, ressort-il d’une étude du site de comparaison Hellosafe publiée mardi. La Belgique présente même le prix le plus élevé parmi tous ses voisins en la matière.

L’Allemagne (2,66 euros par Go), le Luxembourg (2 euros) et les Pays-Bas (1,89 euro) ont des prix qui se rapprochent plus des standards belges, bien que toutefois inférieurs, note le site de comparaison. L’Italie est le pays le moins cher en Europe en matière de données mobiles, avec un prix de 0,12 euro par Go, soit 25 fois moins qu’en Belgique et 136 fois moins qu’au Yémen, le pays le plus cher au monde (16,51 euros). Suivent ensuite le Botswana (15,48), le Turkménistan (14,21) et le Togo (12,89). Dans le top 10 des pays les plus chers, on trouve également la Corée du Sud (12,55) et la Suisse (7,32, soit 144% de plus qu’en Belgique).

Si l’on affine ce classement au niveau infra-national, l’île de Sainte-Hélène et les îles Malouines sont les territoires où les prix des données mobiles étaient les plus hauts dans le monde en 2022, atteignant respectivement 41,05 et 38,44 euros par Go. L’internet mobile le moins cher au monde se trouve en Israël où un Go coûte seulement 0,04 euro. Le prix des données mobiles peut être influencé par différents facteurs, explique Hellosafe, comme le coût de l’entretien de l’infrastructure nécessaire et le niveau de concurrence entre les fournisseurs de services. Ce qui explique ces très fortes disparités entre les pays.