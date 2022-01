Le prix des carburants fait-il peur aux automobilistes ?

L’augmentation des prix n’est pas non plus une bonne chose pour les exploitants. Maarten Van Houdenhove est porte-parole de Dats 24. "Pour nous, cela ne change pas grand-chose. Ce n’est pas qu’on va avoir plus de marge ou autre. Et on voit que les clients ont besoin de leur véhicule pour organiser leur vie. Ils ont besoin de faire ces déplacements et donc ils continuent à faire le plein. Les pleins sont peut-être un peu moins importants, mais ils font plus de pleins alors".