Le prix des billets d’avion risque de grimper cet été à cause d’une pénurie de pièces détachées et… d’avions

Des avions cloués au sol faute de pièces de rechange… Le patron de la compagnie aérienne Lufthansa n’en revient toujours pas. En 30 ans de carrière dans le transport aérien, l’Allemand Carsten Spohr reconnaît n’avoir jamais vu ça. Il n’est pas seul au demeurant car, selon le directeur général de l’Association du transport aérien international (IATA) Willie Walsh, d’autres patrons de compagnies aériennes se plaignent également – sans en faire trop de publicité – du manque de pièces détachées, en particulier pour les moteurs.

Le sujet fait rarement l’objet de commentaires publics, sauf quand un conflit éclate au grand jour. Comme ce fut le cas récemment en Inde, où la compagnie aérienne à bas prix Go First est au bord de la faillite. Elle accuse le motoriste américain Pratt & Whitney d’être à l’origine de l’immobilisation de la moitié de sa flotte d’avions, avec ses moteurs que Go First qualifie de "défaillants".

Pas forcément faux d’ailleurs puisque, selon le média spécialisé Aerocontact, le moteur Pratt & Whitney concerné "connaît depuis plusieurs mois des problèmes de fiabilité" et ces soucis techniques sont "accentués par les difficultés générales de la chaîne d’approvisionnement qui ralentissent les livraisons de moteurs neufs et les révisions".