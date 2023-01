Le prix des abonnements à la piscine à Bruxelles : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Ces derniers temps autour de la table du conseil communal de Bruxelles ville, tous les regards se sont tournés sur le débat qui fait mouche. Il porte sur la forte augmentation des abonnements à la piscine de Bruxelles ville. Et pour cause, les autorités ont pris la décision de supprimer les abonnements annuels et les remplacer par des cartes qui seront beaucoup plus onéreuses. Partout en Wallonie, les nageurs savent que la formule de l’abonnement est pus avantageux principalement si vous y allez régulièrement sur la semaine ou le mois.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Des nageurs ont passé à l’action en lançant une pétition car l’incompréhension subsiste. Une manière de promouvoir la pratique de la natation ? Rééquilibrage des tarifs ? Le collège va-t-il faire revoir sa copie ?

Toutes une série de réponses en écoutant le billet d’humeur de Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.