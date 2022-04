Le prix de la vie, première victime de la guerre du gaz.

La vie est de plus en plus chère. Les causes multiples de cette inflation sont connues mais une certitude est répétée ce jeudi par la presse : la hausse des prix de l’énergie, elle, est liée à la guerre en Ukraine lancée par la Russie.

Dans cette guerre du gaz, la Russie a dégainé la première, privant la Pologne et la Bulgarie de son approvisionnement. Pour autant, ce geste tient plus du coup de semonce que de l’agression lourde. Car il démontre la faiblesse des finances russes incapable d’encaisser une plus grande perte de revenu. Jusqu’où la Russie est-elle en mesure d’aller ? Jusqu’à quand l’Occident pourrait-il maintenir le bras de fer ?