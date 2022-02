Le prix de la peinture en hausse dans les rayons de bricolage

Le prix de la peinture dépend des marques sélectionnées. Prenons l'exemple d'une chambre de 12m2 à repeindre entièrement. Plus le prix de la peinture est élevé, plus la densité de pigments contenue dans le pot est importante. Cela implique une couleur plus vive et une tenue dans le temps plus longue.

Dans un magasin de bricolage, on estime le budget d'entrée de gamme à 40€. Les vendeurs nous signalent que la qualité de la peinture est moindre et qu'il faudra sûrement prévoir plusieurs couches afin d'obtenir un rendu optimal. Le milieu de gamme varie entre 60 et 90€. Un rapport qualité/prix correct selon les spécialistes. Enfin, les marques A grimpent jusqu'à 130€. Des noms, tels que Levis, rassurent les consommateurs et assurent une couleur vive et de longue durée.

Le chantier peinture a le vent en poupe. Leurs budgets aussi. En comparant les prix sur un an, d'autres commerçants s'avancent même à dire que le pot de Levis, gamme ambiance, de 2,5L est devenu 6€ plus cher.

De leur côté, les peintres en bâtiment professionnels sont également sujets à la hausse des prix. Ces derniers bénéficient généralement de prix de gros chez les fournisseurs. Des tarifs plus attractifs. Ils ne peuvent toutefois pas répercuter cette augmentation sur la facture des consommateurs. La main d'oeuvre reste par ailleurs le coût le plus important.