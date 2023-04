Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau en plus d'un an, proche de son record historique.

L'once (31,1 grammes) a dépassé la barre des 2000 dollars, une première depuis mars 2022. Le record de 2075 euros, qui remonte à août 2020, est désormais dans le viseur. L'attrait pour le métal brillant est renforcé par un dollar en baisse et l'incertitude géopolitique, ce qui pousse les investisseurs vers des valeurs plus rassurantes.