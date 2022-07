Le prix de l'or atteint son plus bas niveau depuis fin 2021

Le prix de l'or a atteint son plus bas niveau sur le marché depuis décembre 2021. Une "once troy", soit l'équivalent de 31,1 grammes, s'échangeait mardi pour 1.765 euros. Il s'agit d'une diminution de 43 dollars par rapport à lundi.

Le dollar, fort, pèse de plus en plus sur le prix de l'or. La bourse américaine profite notamment des fortes incertitudes qui planent sur les marchés financiers, les investisseurs craignant une nouvelle récession provoquée par l'inflation, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et une hausse des taux d'intérêt.