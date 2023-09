Le prix de l'essence va baisser à partir de ce mercredi

Les prix maxima de l'essence diminueront à la pompe à partir de ce mercredi, annonce le SPF Economie.

Dans le détail, le litre d'essence 95 RON E5 coûtera désormais maximum 1,94 euro le litre (-0,034) et celui d'essence 95 RON E10 1,8670 euro (-0,051). Les prix maxima des essences 98 RON E5 et E10 restent au-delà des deux euros le litre, à respectivement 2,1090 euros (-0,03 euro) et 2,0780 euros (-0,031 euro).

L'administration de l'Énergie annonce également une diminution du prix du gasoil diesel (application chauffage), à 1,1471 euro le litre (-0,017 euro) pour moins de 2000 litres et à 1,1095 euro le litre (-0,017 euro) à partir de 2000 litres.