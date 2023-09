Le prix de l’essence est reparti à la hausse suite à la volonté d’un seul homme

Les prix de l’essence à la pompe sont repartis à la hausse, c’est étonnant. Pourquoi ? Parce que l’économie n’est pas au top de sa forme, que les risques de récession, même minimes, sont évoqués par la plupart des économistes. Donc, comment se fait-il que le prix de notre carburant reparte à la hausse alors que la consommation, la demande est à la baisse ?

C’est juste la volonté d’un seul homme ou presque, en l’occurrence de Mohamed Ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite, avec son allié russe. Il a réussi à imposer aux autres membres de l’OPEP de réduire leur production. Il avait déjà imposé cette réduction en juin dernier, souvenez-vous, la réduction devait être d’ailleurs temporaire. Et ici, pas plus tard que mardi dernier, tout ce beau monde de l’OPEP, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, a décidé de prolonger la réduction de la production de pétrole jusqu’à la fin de décembre 2023. Et, à mon avis, ça continuera après. La volonté, bien sûr, de l’Arabie saoudite et de ses alliés, c’est de réduire la production pour pousser mécaniquement les prix du pétrole à la hausse, au minimum au-dessus des 80 $. L’idéal pour l’Arabie saoudite, c’est que le prix du baril passe la barre des 100 $. En clair, les prix à la pompe ne vont donc pas se calmer de sitôt. Et si l’Arabie saoudite agit de la sorte c’est parce que son prince héritier essaye de faire pression sur Joe Biden, le locataire de la Maison-Blanche. Il fait tout pour énerver Joe Biden. D’abord en lui rendant la vie difficile avec un pétrole cher. Ne l’oublions pas, aux États-Unis, la campagne électorale, elle, a commencé et le nouveau président des Etats-Unis sera connu donc en novembre 2024. Or, les Américains, qui roulent énormément, sont très sensibles au prix de l’essence. Et lorsque le prince héritier se rapproche de son ennemi héréditaire, l’Iran, cela rend aussi fou l’administration américaine qui ne décolère pas. Et tout cela pourquoi ? Mais parce que le prince héritier de l’Arabie saoudite utilise l’arme du pétrole comme une arme de négociation géopolitique à l’égard des Etats-Unis…