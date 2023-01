Le prix de gros du gaz au niveau d’avant la guerre en Ukraine : 67 euros/mégawattheure

Si les prix du gaz sont actuellement en baisse, c’est pour plusieurs raisons. Il y a d’abord la demande qui est en baisse.

Les températures douces de ce début d’hiver ralentissent la consommation et font chuter les prix du gaz.

A cela s’ajoutent les efforts d’économies que font de nombreux ménages et utilisateurs de gaz et qui font, eux aussi, diminuer la demande et donc les prix. On estime que la consommation a ainsi baissé de 15 à 20%.

Il y a aussi les entreprises qui, en cette période festive, tournent au ralenti.

Enfin, ces jours-ci, le vent souffle et permet aux éoliennes de produire de l’électricité et donc de moins devoir compter sur les centrales au gaz.