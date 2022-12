Le prix Ciné-Télé-Revue de la meilleure série télé mondiale remis à... Patrick Weber !

C'est en plein enregistrement de l'émission royale de la Une Gotha que l'équipe de Ciné-Télé-Revue a débarqué pour surprendre Patrick Weber, le présentateur de l'émission mensuelle de la RTBF. Le journaliste de l'hebdomadaire, Xavier Verheyden, était porteur d'une belle nouvelle pour Patrick : c'est The Crown qui se voit décerner le prix de la meilleure série télé mondiale cette année, après le vote des lecteurs du célèbre magazine belge. Et comme Patrick Weber est à la fois chroniqueur royal de la RTBF et de Ciné-Télé-Revue, c'est lui qui a reçu le prestigieux Award entre deux plateaux de Gotha. A Patrick maintenant de trouver le moyen de s'introduire dans le palais de Buckingham afin de remettre le prix au Prince Charles en personne. C'est en tous les cas le challenge un peu fou que notre chroniqueur et présentateur a accepté de relever. Comment va-t-il s'y prendre pour rencontrer le prince Charles ? Voyez cette vidéo la remise du prix Ciné-Télé-Revue à Patrick Weber...