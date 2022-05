Le prix Bruocsella 2022 offre 22.000 euros au Parcours Urbain Humain de Jette

La commune de Jette a créé en 2020 un parcours d’art urbain qui compte six œuvres faites par des artistes reconnus (Kool Koor, Alvari, Dourone, Soaz, Shamisa et Shoof) et une création collective réalisée par plus de 200 habitants. Toutes illustrent des droits fondamentaux afin de sensibiliser les passants à leur importance capitale. Elles ont été réparties sur l’ensemble du territoire communal.

Le centre culturel de Jette souhaite désormais mettre en valeur ces fresques et les relier entre elles au travers du Parcours urbain Humain, qui proposera du contenu écrit et visuel via des QR codes.

Les 22 entreprises mécènes membres du collectif Bruocsella ont été séduites par le dynamisme de l’équipe, la force du message véhiculé et son impact bénéfique sur la population. Les 22.000 euros qui accompagnent le prix visent à soutenir la réalisation du projet.