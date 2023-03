Le Printemps Simenon, à Liège du 8 au 11 mars !

En cette année 2023, Georges Simenon aurait eu 120 ans. Durant quatre jours, le Printemps Simenon a pour vocation de célébrer, dans sa ville natale, l’écrivain francophone le plus lu, le plus traduit et le plus adapté du vingtième siècle.

L’extraordinaire succès de Simenon à travers le temps et à travers le monde tient assurément au fait que ses romans sont accessibles à tous les lecteurs et à toutes les lectrices, mais que cette simplicité apparente n’empêche en rien la profondeur et l’exigence. Le Printemps Simenon entend rester fidèle à ces valeurs : proposer un programme de qualité, et même ambitieux, mais ouvert à tout le monde, sans restriction. Il s’adresse aussi bien aux passionnés, auxquels il propose de découvrir des aspects moins connus de l’œuvre immense et protéiforme de Simenon, qu’aux personnes curieuses, désireuses de découvrir cet auteur et de trouver des portes d’entrée dans son œuvre. Au surplus, la plupart des activités proposées sont gratuites.