Le Printemps Sans Pesticides continue !

Le Printemps Sans Pesticides, c’est quoi exactement ?

Organisée par Adalia et la Wallonie, cette grande campagne de sensibilisation contre les pesticides a lieu chaque année durant tout le printemps. Elle regroupe près de 300 actions de terrain aux thématiques variées comme le jardinage, le désherbage, l’alimentation. Son objectif : montrer aux particuliers, mais aussi aux communes et à tous les utilisateurs de pesticides qu’il est possible de changer ses habitudes et préserver davantage l’environnement et la biodiversité.