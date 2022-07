"Le printemps" de Botticelli, cible "pacifique" de militants écologistes

Trouver des moyens de faire parler de ses combats est un enjeu important pour les militants et activistes. Depuis quelque temps, des militants écologistes se font ainsi voir et entendre en prenant l'art comme support de leur cause. Ils le font avec un symbole, celui de coller sa main sur les œuvres en y arborant un message. Ce phénomène est apparu en Angleterre fin juin et se propage dans les musées de nombreux pays.

Récemment, c'est en Italie que trois jeunes militants sont allés poser devant l'œuvre "Le printemps" de Botticelli. Ils sont entrés le 22 juillet dans le musée des Offices à Florence où est exposé le tableau. Deux de ces militants ont collé la main sur la vitre du tableau avec comme message "La seule chose que nous pouvons faire pour sauver notre société, pour sauver l'avenir de toute l'humanité c'est d'arrêter d'investir dans les combustibles fossiles". Bien que le tableau soit resté intact, les jeunes ont été arrêtés et placés en garde-à-vue.

Les activistes font partie d'un mouvement italien, Ultima Generazione, qui parle déjà d'autres actions. En France par exemple, on se souvient de la Joconde qui a été entartée au Louvre il y a quelques semaines. Bien que ces collectifs de militants affirment faire attention à ne pas abîmer le patrimoine, les musées craignent pour leurs œuvres et redoubler de vigilance pour empêcher ces actes.