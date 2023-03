Le printemps dans l’assiette avec l’omelette verte de Margaux

Rincez les épinards à l’eau froide. Faites-les revenir dans une poêle à feu doux avec un filet d’huile d’olive.

Dans un blender, mixez les œufs avec les épinards jusqu’à obtention d’une pâte totalement verte. Assaisonnez avec du poivre et une pincée de sel.

Hachez finement les tomates semi-séchées.

Cuisez l’omelette dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Pendant la cuisson, émiettez le chèvre frais sur la moitié de l’omelette. Ajoutez-y également quelques feuilles d’épinards frais et les morceaux de tomates. Repliez-la et laissez cuire pendant quelques minutes supplémentaires.

Servez l’omelette avec une salade verte.