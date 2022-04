Le printemps, c’est le moment de jardiner avec les enfants

Quand on démarre un potager avec les enfants, il vaut mieux sélectionner des choses qui sont très visuelles : des choses qu’on est sûr de ne pas rater, qui sortent assez vite de terre et qui grandissent facilement, conseille Mélanie Guisset. Le plaisir et la fierté que les enfants ont à jardiner viennent du fait de voir que la petite graine sort puis grandit.

On évitera donc les carottes qui sont décourageantes, et on pensera plutôt à semer du maïs, des radis, des tournesols, des capucines… Même s’il pleut, on profite d’une éclaircie pour semer une petite ligne de radis en bac potager ou directement en pleine terre, et les enfants pourront admirer très vite le résultat de leur semis !

Chez le semencier belge Semailles, on peut trouver un kit pour enfants, Un potager pour nos petits jardiniers en herbe, contenant des graines qui fonctionnent vite et bien.

L’arrosage est aussi un moment important pour eux, l’occasion de comprendre le rôle de l’eau pour les plantes.

L’enjeu du jardinage avec les enfants est aussi de les éduquer à ce que sont les légumes de saison. Ils comprendront vite que les tomates ont besoin de soleil pour mûrir et que c’est pourquoi elles ne poussent pas en hiver.