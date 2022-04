Le principe de fusion entre Bastogne et Bertogne est approuvé par la majorité des deux conseils communaux

Au même moment ou presque, les conseillers communaux de Bastogne devaient également se prononcer sur l’accord de principe de cette fusion. Le point a été adopté par la majorité. Les deux composantes de l’opposition, la conseillère indépendante Jessica Mayon et le groupe "Citoyens Positifs " se sont abstenus.

Dans le débat, Jessica Mayon a expliqué qu’il y avait une erreur de communication. Elle a réclamé que tous les groupes des deux conseils communaux puissent faire partie d’une commission de fusion, mais elle n’a pas eu gain de cause.

Quant aux "Citoyens Positifs", ils n’ont pas voulu prendre la parole mais le chef de groupe, Michel Stas nous a confié les raisons de leur abstention : " Ici, on a la démonstration de ce qu’il ne faut pas faire, ils ont mis la charrue avant les bœufs : on décide et puis, on doit tenter d’expliquer ce qu’on veut. Cela ne veut pas dire que tout est idiot, mais la manière de faire n’est pas respectueuse vis-à-vis des gens. " Si le Bourgmestre, Benoît Lutgen reconnaît que certains citoyens aient pu être étonnés et interpellés, il faut à présent aller de l’avant : " Il faut maintenant dépasser cet élément et voir en quoi cette fusion apportera un plus, un bonus pour les habitants ".

Et Benoît Lutgen de rappeler que le processus n’en est qu’à ses débuts : " Ici, on est encore dans le principe de fusion, on reviendra devant le conseil communal dans quelques semaines pour approuver définitivement cette fusion. Avant cela, on va analyser l’ensemble des éléments qu’on a reçus de la population, qu’elle soit de Bastogne ou de Bertogne ", conclut-il.

Des réunions ont, en effet, été organisées pour que les citoyens expriment leurs idées et remarques.