Le prince William et sa famille quittent Londres pour Windsor

La location de l'Adelaide Cottage au domaine royal et le déménagement seront acquittés par le couple sur ses fonds personnels, de même que les frais de scolarité des trois enfants, estimés à 53.000 livres (62.500 euros) par an.

Le duc et la duchesse de Cambridge, 40 ans tous les deux, conserveront néanmoins leur base de Kensington, lieu de travail et de représentation comme l'est le palais de Buckingham pour la reine.

Ils jouissent aussi de deux autres domaines : Anmer Hall, une résidence de dix pièces située dans le Norfolk (est), et Tam-Na-Ghar, une maison de vacances près du château royal de Balmoral en Ecosse.