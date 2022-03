Le prince William annule une visite à Belize, en raison de "sujets sensibles" liés à la population locale

Le prince William et son épouse Kate ont annulé une visite prévue ce week-end dans une exploitation de cacao à Belize, première étape d’une tournée aux Caraïbes, en raison de "sujets sensibles" liés à la population locale, ont indiqué samedi leurs services.

Le couple devait visiter cette exploitation située dans le village d’Indian Creek dimanche, mais cette visite a finalement été annulée.

"Nous pouvons confirmer qu’en raison de sujets sensibles impliquant la communauté d’Indian Creek, la visite a été déplacée à un autre endroit – de plus amples détails seront fournis en temps voulu", a indiqué une porte-parole du palais de Kensington.

Selon le Daily Mail, des habitants du village d’Indian Creek ont manifesté vendredi leur opposition à la venue du couple.

Indian Creek est en conflit ouvert au sujet d’une propriété contestée avec Flora and Fauna International, une organisation caritative dont William est le parrain. Les habitants étaient également opposés à l’atterrissage de l’hélicoptère du couple royal sur le terrain de football du village, rapporte le tabloïd.

"Nous ne voulons pas qu’ils atterrissent sur nos terres, c’est le message que nous voulons envoyer. Ils pourraient atterrir n’importe où mais pas sur nos terres", a déclaré Sebastian Shol, président du village d’Indian Creek, cité par le Daily Mail.

Outre Belize, le prince William, deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, et Kate se rendront en Jamaïque et aux Bahamas lors de ce voyage officiel d’une semaine débutant samedi et organisé à l’occasion du jubilé de la reine Elizabeth II qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne.