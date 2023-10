Le Prince Laurent fête ses 60 ans !

Laurent de Belgique comme vous ne l’avez jamais vu ! Depuis près de 30 ans, le prince Laurent défend la cause animale et à travers elle, la cause humaine de tous ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir des soins vétérinaires. C’est l’objectif de sa Fondation. C’est aussi un véritable engagement pour le Prince. Pour Gotha, il se raconte, comme jamais...