Le Prince Laurent accuse le Prince Harry de plagiat sur le plateau du Grand Cactus !

C’est une véritable bombe que le Prince Harry a lancée sur sa famille en publiant son livre "The Spare". De sa dépendance à la drogue à sa relation compliquée avec son frère, son père, ou encore Camilla, Harry déballe tout. C’est un homme plutôt rare et discret dans les médias, puisqu’il n’a fait que 6742 apparitions télé pour parler de son bouquin. Il a accepté l’invitation du Grand Cactus ! Le Prince Laurent a également fait irruption sur le plateau de l’émission en accusant le Britannique de plagiat : "Vous rigolez ou quoi ? Un bouquin où vous dites que vous avez des problèmes avec votre frère aîné, que vous êtes le mal aimé de votre famille, que vous devez travailler pour gagner votre vie, et que vous n’êtes pas sûr que votre papa est bien votre papa ? Mais j’appelle ça du plagiat, moi !"