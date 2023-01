Le Prince Harry veut renouer les liens avec son père et son frère

Le Prince Harry s'est exprimé sur la relation avec son père et son frère. Depuis la sortie du documentaire sur Netflix, la famille royale britannique est au cœur de toutes les attentions.

Dans quelques jours, le Prince Harry sort un livre intitulé "Le Suppléant". A l'approche de la sortie du livre, il a donné une interview où il fait un pas vers le Prince William et le Roi Charles III.

Harry déclare qu'il "voudrait renouer avec son père." Il évoque aussi le Prince William : "Je voudrais renouer avec mon frère aussi".

Il reproche aussi à la famille royale de n'avoir rien fait pour arranger les choses : "Ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier."

Le Prince Harry va même plus loin en indiquant comment cela se passait en coulisses au micro de CBS : "Chaque fois que j'ai essayé de [parler de son projet de prendre ses distances avec les obligations royales] en privé, il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre ma femme et moi."

Le conjoint de Meghan Markle en a gros sur le cœur et il avoue avoir subi le silence comme une trahison : "Quand on nous dit, depuis six ans : ‘nous ne pouvons pas faire de déclaration pour vous protéger’, mais qu’ils le font pour le reste de la famille, il y a un moment où le silence est une trahison."

Les relations semblent encore très tendues entre le clan Harry et le reste de la famille royale.