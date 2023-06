Le prince Harry témoigne aujourd’hui devant un tribunal, une situation inédite depuis 130 ans pour un membre de la famille royale

Plus largement, Harry a une dent contre les médias people. Il estime qu’ils sont responsables de la mort de sa mère, Diana, et qu’ils ont harcelé sa femme Meghan, ce qui a poussé le couple à quitter le Royaume-Uni et à se mettre en retrait de la monarchie britannique.

David Yelland, un ancien rédacteur en chef de Tabloid, The Sun, qu’Harry poursuit également, dans un autre procès, a reconnu que la presse tabloïd le traite mal : "Ils l’ont traité de manière très hostile, en partie parce que c’est un adversaire. Vous savez, si vous poursuivez un journal, vous ne pouvez pas vous attendre à une couverture équitable. Mais pour David Yelland, un procès n’est pas la bonne solution. Il rappelle qu’en général la famille royale évite ce genre d’affaire judiciaire, parce qu’il y a le risque de perdre le contrôle de la situation.