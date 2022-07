Le prince Harry sort ses mémoires et Buckingham Palace tremble déjà

Ses mémoires sortiront à l’automne 2022 et d’après le magazine Pagesix, l’ouvrage contient pas mal de bombes et de vérités explosives. Une source du magazine à New York lui a affirmé : "C'est juteux, c'est sûr."

Page Six révèle quelques contenus du livre : Il y a beaucoup de nouvelles histoires sur le passé dont Harry n'a pas parlé auparavant, sur son enfance … Il y a du contenu qui devrait rendre sa famille nerveuse. Ils expliquent aussi que le prince de Sussex a tout fait pour que rien de dénigrant ne sorte sur sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Pour rédiger son livre, le petit fils de la reine s’est associé à JR Moehringer, qui joue le rôle d’écrivain fantôme (un auteur sous-traitant et bien souvent anonyme d’un texte, alors que l’ouvrage est signé par une autre personne plus connue). JR Moehringer a remporté le prix Pulitzer. Ça n’est pas la première fois que l’écrivain écrit les mémoires d’autres célébrités. Il a écrit pour l’ancien champion de tennis, l’américain André Agassi ou encore pour le co-fondateur de Nike Phil Knight. Enfin, JR Moehringer a aussi écrit son autobiographie " The tender bar ", qui a d’ailleurs été adaptée au cinéma. Le prince Harry a reçu 20 millions de dollars pour écrire ses mémoires.

" J'écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais en tant qu'homme que je suis devenu. J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire - les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises - je peux aider à montrer que peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et je suis ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique ", a-t-il expliqué dans un communiqué.