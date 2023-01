Le Prince Harry et Anthony Kavanagh sont les invités du Grand Cactus de ce jeudi 26 janvier

Lors de chaque émission, un invité différent prendra place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte. Après Yves Van Laethem, BJ Scott, Jean-Luc Fonck et Jean-Michel Saive, c’est au tour de Salvatore Adamo de se prêter au jeu. Le célèbre chanteur qui dévoile bientôt son nouvel album "In French Please" apportera sa bonne humeur légendaire sur le plateau du Grand Cactus.

Sans oublier le "Previously on the Grand Cactus" qui vous fera découvrir des images inédites des répétitions, un tout nouveau d’"Investigafond", Damien Gillard et son "Fabrizio" seront aussi de retour, mais aussi les " ©actus en vrac ", les duplex et la parodie de " Jardins et Loisirs " de Martin Charlier.