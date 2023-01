Le prince Harry dévoile les derniers mots qu’il a prononcés devant la dépouille de la reine Elizabeth

C’est le feuilleton du moment. Le prince Harry enchaîne les révélations entre le documentaire sur Netflix et la sortie de son livre "Le suppléant" dont la sortie est prévue le 10 janvier prochain.

Il y a quelques heures, on a appris que le prince Harry avait tué 25 personnes lorsqu’il était militaire durant la guerre en Afghanistan.

Cette fois-ci, on rentre dans l’intimité de la disparition de la reine Elizabeth II.

Le 8 septembre dernier, le Royaume-Uni apprenait la disparition d’Elizabeth II à l’âge de 96 ans et après plus de 70 ans de règne.

Dans son livre, Harry raconte les derniers mots qu’il a prononcés devant le corps sans vie de sa grand-mère : "J’ai avancé, incertain, puis je suis resté là, à la regarder paisiblement. Je lui ai dit que j’espère qu’elle était heureuse, et qu’elle est avec grand-père maintenant. J’ai dit que l’admirais pour avoir fait son devoir jusqu’au bout. Le Jubilé, puis l’accueil de la nouvelle Première Ministre."

Entre la guerre avec son frère William, son avis sur la famille royale, ses révélations sur ses conquêtes, le livre du prince Harry va certainement faire grand bruit dans les prochains jours et il est certain que cela bousculera une nouvelle fois la vie de la famille royale et du nouveau roi Charles III.