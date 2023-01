Le prince Harry croit au surnaturel et l’aurait expérimenté avec son fils

Harry relate un moment étrange qu’il a vécu avec son fils lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis, dans la maison de leur ami Tyler qui les a aidés au pied levé lorsque le couple était assailli par les paparazzis et en savait plus où être en sécurité. La maison était immense, il y avait des tableaux partout, des fontaines, des statues. C’était très impressionnant et son fils admirait la maison avec Meghan jusqu’à arriver devant un tableau en particulier, une scène de la Rome antique.

Il y passait souvent et, des mois après leur arrivée dans la maison, quelques jours après avoir fait ses premiers pas, Archie s’est rendu devant le tableau et aurait fait un son ressemblant à un gargouillement de salutation. C’est alors que Meghan s’est penchée pour inspecter le tableau et a remarqué la plaque du nom du tableau : "Déesse de la chasse. Diana."

"Quand nous l’avons dit à Tyler, il a dit qu’il ne savait pas. Il avait oublié que le tableau était même là. Il a dit : Ça me donne des frissons. Nous aussi."

Plus tard dans le livre, Harry revient sur son expérience avec une voyante qui lui aurait permis d’entrer en contact avec sa mère Diana. D’après la voyante, Diana aurait assisté à une scène lors du Noël précédent (2021), lorsque Archie a fait tomber une boule de Noël représentant la Reine Elizabeth II.