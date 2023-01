Le prince Harry critiqué de toutes parts après son récit sur ses missions en Afghanistan

Un haut responsable taliban s'est en pris au prince Harry vendredi sur une partie de son livre dans lequel il explique avoir tué 25 talibans lorsqu'il était en mission en Afghanistan, en les considérant comme "des pièces" sur un échiquier conformément aux instructions.

Le prince Harry, dans un ouvrage qui doit paraître la semaine prochaine, révèle le nombre exact des personnes qu'il a tuées au cours de ses deux missions en Afghanistan.

"Mon nombre est de 25. Ce n'est pas un nombre qui me remplit de satisfaction, mais je n'en ai pas honte non plus", écrit-il dans son livre dont la version espagnole a été mise en vente quelques heures jeudi avant d'être retirée.