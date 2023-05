Le prince George adore écouter Led Zeppelin et AC/DC, selon son père, le prince William

Après le couronnement du roi Charles III le week-end dernier, la famille royale a, sans surprise, fait la une des journaux, les journalistes s’empressant de tout documenter, de leurs choix vestimentaires aux divers ragots fastidieux qui surgissent derrière toute cette pompe et cette splendeur.

Bien que la famille royale ne soit pas un sujet typique du Journal du Rock, on a appris il y a quelque temps déjà que le Prince William était un grand fan d’AC/DC et que le single "Thunderstruck" du groupe australien, sorti en 1990, servait souvent de bande-son motivante à ses matinées.

"Il n’y a rien de mieux que d’écouter AC/DC, Thunderstruck, un lundi matin, lorsque vous êtes un peu endormi après le week-end et que vous essayez de vous remettre dans le bain de la semaine", a déclaré le Prince.

Il poursuit : "Je dois dire que la première fois que je l’ai écouté, j’étais un peu comme “Eh bien, c’est assez lourd pour un lundi matin". Mais maintenant, quand je l’écoute, et je l’ai fait des millions de fois, c’est le meilleur pour un lundi matin. Il vous réveille, place votre semaine dans la meilleure humeur possible".

Il semblerait que le roi ait transmis ses goûts musicaux à son fils, le prince George, qui est apparemment lui aussi un grand fan des rockers australiens et de Led Zeppelin.

Cette information autour de l’enfant de 9 ans a été révélée avant le concert du couronnement, qui s’est tenu le 7 mai au château de Windsor et auquel ont participé des artistes comme Katy Perry, Tiwa Savage, Calum Scott et Lionel Richie.

Selon le Mirror, alors que le prince William et la princesse Kate saluaient les participants au Big Lunch et les spectateurs du concert du couronnement, William s’est arrêté pour discuter avec Caroline Mulvihill, membre de la chorale Rock, et c’est à ce moment-là qu’il a parlé de l’intérêt de son fils pour la musique rock.

"Nous parlions du genre de musique que nous faisons dans la chorale et Will nous a dit que sa famille avait des goûts musicaux très variés et que George aimait beaucoup AC/DC et Led Zeppelin. C’était très intéressant d’entendre ça", raconte Mulvihill à l’AFP.

Il est clair que le futur roi a bon goût !