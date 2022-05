Le prince Charles solennel et appliqué pour son premier discours du trône, à 73 ans

Il a pris place sur le trône du consort. A sa droite, l'emplacement habituellement réservé au trône de la souveraine, qui a récemment fêté ses 96 ans, avait été laissé vide.

Rythmé par les expressions "le gouvernement de Sa Majesté" ou "les ministres de Sa Majesté" au lieu des habituels "mon gouvernement" et "mes ministres" prononcés par sa mère, Charles a détaillé l'éventail des principaux projets de lois du gouvernement pour la session parlementaire qui s'ouvre.

Une fois l'exercice achevé, le prince Charles a suivi la couronne placée sur son coussin de velours pourpre, en saluant à sa sortie d'un signe de tête chaque côté de la salle.

C'était la première fois en près de 60 ans et la troisième fois en 70 ans de règne que la reine Elizabeth II manquait cet événement annuel: elle avait délégué ce discours lorsqu'elle était enceinte des princes Andrew et Edward, respectivement en 1959 et 1963.