Le Prince Albert publie une photo pour les fêtes... complètement floue !

A l'approche des fêtes de fin d'année, chaque famille royale y va de son cliché pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Du côté de Monaco, le Prince Albert II a respecté la coutume en publiant sur Instagram une photo de famille.

Sur cette photo, on y découvre Charlène et Albert de Monaco accompagnés de leurs deux enfants : Jacques et Gabriella. Le décor est aussi soigné avec un immense sapin de Noël décoré de boules vertes ainsi que des guirlandes couleur or.

Si tout paraît presque normal, vous allez découvrir un détail qui a marqué les internautes. Voici la photo publiée sur le compte Instagram du Prince Albert de Monaco.