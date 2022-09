Le prêt d’œuvres d’art, une pratique lucrative pour les musées

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Année de la culture et du tourisme Italie-Chine, annoncée conjointement par l’Institut culturel italien et le Consulat général d’Italie à Shanghai. Elle ambitionne de relancer le tourisme en Chine, un secteur durement touché par l’épidémie de coronavirus. Plusieurs musées de Shanghai comme le Long Museum, le West Bund Museum et la Power Station of Art ont même dû fermer leurs portes en mars, afin de contrer l’émergence de nouveaux cas dans la ville la plus peuplée de Chine.

Pour l’Italie, ce rapprochement entre les Offices de Florence et le Bund One Art Museum est l’occasion de revendiquer son rang de grande puissance culturelle. Le musée florentin y voit, lui, une opportunité de s’attirer les faveurs des visiteurs chinois, comme l’a expliqué un de ses porte-parole à The Art Newspaper.

Le tourisme chinois doit revenir, et il le fera sans aucun doute. Les Chinois aiment la Renaissance, et ils aiment Florence.

Autre avantage, et pas des moindres : les Offices de Florence empocheront un gros chèque grâce à ce partenariat. Son montant ? Six millions d’euros, selon la publication spécialisée.