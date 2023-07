Le prêt-à-porter français, encore trop excluant pour les femmes aux grandes tailles.

Une "double peine", reconnaît Yann Rivoallan, le président de la Fédération Française du prêt-à-porter féminin, qui analyse l'absence de choix en magasin comme le résultat d'une "problématique purement économique". "Réussir un patronage, réussir un style et réussir à avoir une gamme de produits qui va avec une taille plus petite et une taille plus large est une complexité à la fois technologique et stylistique", explique-t-il.

Si la vague du body positive (acceptation de soi) a propulsé des mannequins de toutes morphologies sur les podiums des défilés, nombre de professionnels de la mode restent réticents à élargir leurs gammes.

Yann Rivoallan l'explique par la peur de ne pas obtenir de retour sur investissement. "Tristement, on a un rapport entre la morphologie et le pouvoir d’achat. Beaucoup de personnes qui ont des tailles 50-52 ont un pouvoir d'achat qui peut être plus faible", étaie-t-il.