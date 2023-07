Le prestigieux triptyque "Trois Couleurs" de Krzystof Kieślowski de nouveau au cinéma

La trilogie "Trois Couleurs : Bleu, Blanc, Rouge" du cinéaste polonais Krzystof Kieślowski ressort dans les salles belges le 12 juillet, en version restaurée.

Décédé prématurément à l’âge de 54 ans, le cinéaste Krzystof Kieślowski polonais a laissé derrière lui une œuvre cinématographique conséquente. Devenu célèbre à travers le monde avec sa série de téléfilms "Le Décalogue", le réalisateur a acquis une aura particulière auprès des cinéphiles avec ses derniers films, tournées entre son pays d’origine, la Pologne, et la France, à savoir "La Double Vie de Véronique" et le triptyque "Trois Couleurs". Cette trilogie ressort cet été dans les salles belges dans des versions remastérisées.



Intitulés respectivement "Bleu", "Blanc" et "Rouge", en référence aux couleurs du drapeau français, les trois films ont des liens relativement ténus entre eux, suivant des récits forts différents, chacun avec leurs propres personnages, qui ne se croisent que brièvement. Brassant les thèmes chers au cinéaste – le destin, la complexité morale – le triptyque s’attaque aussi à la devise "Liberté, égalité, fraternité" avec une certaine ironie. Dans "Bleu", la fameuse liberté est celle de Julie (Juliette Binoche), à même (ou non) de vivre la vie qu’elle veut suite au décès de son mari et de sa fille. Dans "Blanc", l’égalité est dans la vengeance, d’un d’homme (Zbigniew Zamachowski) qui cherche à prendre le dessus sur ex-épouse (Julie Delpy). Même "Rouge", qui évoque avec une certaine douceur le rapprochement entre une jeune étudiante (Irène Jacob) et un juge à la retraite (Jean-Louis Trintignant), entretient un rapport compliqué avec la notion de fraternité.

Si les trois films opèrent dans des gens forts différents (le drame tragique pour "Bleu", la comédie mordante pour "Blanc"), une grande ambiguïté morale semble les unir : on ne peut pas tirer de vérité toute faite ou de message simple du parcours de ces personnages, où dilemmes, écarts de conduites et incertitudes abondent. Aussi tentant cela soit-il, les réduire à un sens définitif serait leur voler leur richesse. L’inégalité du mariage entre un Polonais et une Française dans "Blanc" pourrait par exemple être interprétée comme une allégorie de l’inégalité entre les deux pays après la chute de l’Union Soviétique, mais ce n’est qu’une analyse possible parmi d’autre pour ce film dense et sinueux. Même le jeu avec les couleurs (chaque film utilise de manière abondante la couleur de son titre) est plus retors qu’il n’y paraît.



A cet égard, la ressortie en salles des trois films offre aux cinéphiles l’occasion de (re) découvrir le triptyque dans ses couleurs initiales. Le travail de restauration semble en effet privilégier la colorimétrie originale de "Trois Couleurs", plutôt que celle, plus terne, qui figure dans les dernières versions vidéos.