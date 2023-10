Le pressoir d’Hortus, en manque de fruits, lance un appel aux particuliers et aux agriculteurs

Le pressoir d’Hortus, situé à Wellin, a été créé par 2 frères, Bastien et Sylvain Trigalet ainsi que Rosa, la compagne de ce dernier.

Il s’agit d’une coopérative qui fait la part belle aux bons fruits naturels exempts de pesticides.

"En 2008, nous avons eu le projet de valoriser nos compétences, explique Sylvain Trigalet. Nous avions étudié et travaillé dans le domaine de la géographie, de l’agronomie et de l’agriculture. Mon frère et moi, nous avons aussi une casquette d’amoureux des arbres de par notre empreinte familiale puisque notre papa était garde forestier. Nous tenions aussi beaucoup à valoriser notre petite exploitation et surtout des arbres fruitiers dans la prairie. Le verger permet de combiner la partie agricole, l’agronomie et les arbres".

Aujourd’hui, le pressoir d’Hortus cherche des fruits à presser apportés par des agriculteurs ou des particuliers pour en faire de vrais jus naturels.