Le pressing, la méforme de Tielemans, Lukaku pas forcément titulaire : Domenico Tedesco préface Belgique-Estonie

A la veille du match entre les Diables Rouges et l'Estonie (mardi 20H45 au Stade Roi Baudouin), qualificatif pour l'Euro 2024, Domenico Tedesco a répondu aux différentes questions posées par la presse.

Le match en Azerbaïdjan

"J’ai regardé le match face à l’Azerbaïdjan durant le vol retour. On a fait ça avec le staff pour avoir plus d’avis. En possession, on n’a pas été mauvais, on a trouvé des espaces. On aurait bien sûr pu marquer plus. Je n’ai pas aimé les situations quand on n’avait pas le ballon. On lançait parfois du pressing tout seul, chacun de son côté. On a faim, on veut le ballon, mais on doit être plus patient dans certaines circonstances. Attendre un peu, c’est une chose que les jeunes doivent encore apprendre. On doit faire beaucoup mieux quand on n'a pas le ballon. On a beaucoup travaillé sur le pressing, on va essayer de faire mieux mardi. C'est important de mettre de l'intensité, mais il faut le faire au bon moment. On veut le ballon, on veut le garder et se procurer des opportunités. On a les qualités pour faire la différence quand on a le ballon. On doit améliorer notre pressing."

"Si on était en club, j’attendrais de l’équipe d’être plus avancée sur ce point. On sait toutefois que c’est plus compliqué en sélection. Les joueurs partent, reviennent, il y a parfois des blessures. Après la Suède et l’Allemagne, j’avais dit que ça ne se passerait pas toujours aussi bien. Comme maintenant par exemple. L’état de la pelouse à Bakou ne pouvait être une excuse. Même si on joue sur le parking ici à Tubize, on doit battre notre adversaire. On doit s’adapter si le terrain est en moins bon état. On est jeune. On commet parfois des erreurs, c’est normal. Les joueurs essaient d’aller le plus vite vers le but, mais là aussi on doit apprendre la patience. Ca vient avec l’expérience. On essaie de travailler sur ce point, mais nous n’avons pas forcément le temps nécessaire."

La méforme de Youri Tielemans

"L’équipe peut faire mieux. Cibler un joueur n’est pas la solution à mes yeux. Youri s’entraine beaucoup, il est toujours là quand on a besoin de lui. Vous dire qu’il n’est pas totalement dans le rythme, ça me permet de le protéger un peu. J’aime mes joueurs, je veux les protéger. Il est toujours jeune, il peut avoir des hauts et des bas."