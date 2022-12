Le (presque) Roi Eden… et ce sale arrière-goût d’inachevé

Respect. Pour l’homme. Pour le joueur (blessé). Pour l’époux. Pour le père de famille. La décision d’Eden Hazard ne se juge pas : elle est personnelle et mérite tout le respect.

Une décision clairement nourrie par le contexte, actuel et passé. La déception d’une défaite. La fin d’un cycle et d’une génération. L’incessante pression du quotidien. La fluctuante usure mentale. Les innombrables meurtrissures physiques. Les doutes, encore et encore. Pour le présent et pour l’avenir. Sans parler des attentes répétées du monde extérieur, et du regard social, si pesant.

Tout ce qui tresse parfois douloureusement le vécu d’un sportif de haut niveau, dont la peau présumée d’éléphant reste une fine membrane à couche humaine – et quelle que soit l’épaisseur du portefeuille, car non, l’argent ne fait pas tout.