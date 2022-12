Le presque but de l’année d’El Yamiq meurt sur le poteau après une retournée

Le football se joue parfois sur des détails, la rencontre entre la France et le Maroc l’a encore démontré. Alors que la France menait au score et que le temps additionnel de la première mi-temps n’était qu’une question de secondes, le Maroc a failli égaliser via Jawad El Yamiq.

Sur corner, le défenseur de Valladolid a tenté une retournée acrobatique sensationnelle. Malheureusement pour lui, Hugo Lloris a touché le ballon du bout des doigts avant qu’il ne vienne mourir sur le poteau. Sans l’intervention du gardien français, il semblerait que le poteau aurait tout de même été sur la trajectoire du ballon.