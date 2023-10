Le président Zelensky ce mercredi à Bruxelles, il devrait repartir avec une promesse d'envoi de F-16

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu dans quelques instants au Palais d’Egmont à Bruxelles, où il sera reçu par le Premier ministre belge avant de rejoindre le siège de l’OTAN et la réunion des ministres de la Défense. Il s'agit de son premier déplacement spécifiquement pour rencontrer les autorités belges.

S’il fait le déplacement chez nous, c’est que la Belgique va officiellement lui annoncer qu’elle enverra des avions de combats F-16 à l’Ukraine. Une aide militaire supplémentaire demandée avec force, depuis des mois, par le président ukrainien. "On parle de la flotte de nos F-16 que nous sommes disposés à donner progressivement à partir de 2025, en fonction de la montée en puissance des F-35, qui remplaceront notre flotte belge, précise la ministre de la Défense", Ludivine Dedonder. Depuis des mois, ce dossier divisait les partenaires du gouvernement belge. Mise sous pression par les libéraux, la ministre de la Défense affirmait, il y a encore quelques jours, qu’il était impossible techniquement de livrer certains de nos chasseurs bombardiers en fin de vie. "Je n'ai jamais changé d'avis, précise-t-elle ce matin à notre micro. Je ne sais pas fournir d'avions de combat à court terme car ils sont utiles à sécuriser notre espace aérien."

Par ailleurs, des moyens financiers supplémentaires en faveur de l’Ukraine ont également été dégagés lors de l’élaboration du budget 2024 : un " Fond Ukraine " de plus 1 milliard d’euros qui couvrira les frais liés à l’accueil des Ukrainiens en Belgique, l’aide humanitaire sur place (la reconstruction d’écoles ou d’hôpitaux par exemple), mais aussi et surtout l’aide et le matériel militaires envoyés par la Défense. Où le gouvernement belge a-t-il trouver cet argent ? Une grande partie des avoirs russes gelés en Europe sont stockés dans la banque Euroclear, basée à Bruxelles et l’une des principales sociétés mondiales spécialisée dans le règlement de transactions financières sur titres. En 2022, lors du déclenchement des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, le montant de 197 milliards étaient cités. Comme ces fonds sont hébergés en Belgique, la taxe compte titre s’applique. C’est donc en taxant les avoirs russes gelés, que la Belgique finance ce "Fond Ukraine".

Alexander De Croo et Volodymyr Zelensky tiendront un point presse en marge de leur rencontre ce matin.