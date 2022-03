Le président Volodymyr Zelensky demande l'aide de Macron et Scholz pour le maire ukrainien enlevé par les Russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à aider à faire libérer le maire de la ville ukrainienne de Melitopol, enlevé la veille par les Russes selon Kiev.

"Durant la nuit et aujourd'hui, nous parlons à nos partenaires de la situation avec notre maire. Notre exigence est claire: il faut qu'il soit libéré immédiatement (...) J'ai déjà téléphoné au chancelier Olaf Scholz. J'ai parlé au président Emmanuel Macron (...), je parlerai à toutes les personnes nécessaires pour faire libérer nos gens", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo diffusée par la présidence ukrainienne. "Nous attendons des dirigeants du monde qu'ils nous montrent comment ils peuvent peser sur la situation."Selon le président ukrainien et le Parlement, le maire Ivan Fedorov a été enlevé vendredi par des soldats russes qui occupent Melitopol, ville du sud de l'Ukraine à mi-chemin entre Marioupol et Kherson, parce qu'il "refusait de coopérer avec l'ennemi".