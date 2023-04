Le président ukrainien Zelensky en visite officielle en Pologne, son allié incontournable contre la Russie

La Pologne accueille un million et demi de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre. Aux premiers jours de l’agression russe, jusqu’à neuf millions d’Ukrainiens ont été comptabilisés dans le pays ; sept millions et demi ont depuis quitté la Pologne. Selon des données publiées par l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), la Pologne a par ailleurs dépensé quelque 8,36 milliards d’euros en 2022 pour l’hébergement, les soins de santé et d’autres services pour les exilés ukrainiens présents dans le pays, soit le montant le plus important au sein de l’Union européenne.