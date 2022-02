Le président ukrainien Zelensky convoque le Conseil de sécurité nationale, l'ONU appelle à s'abstenir de "toute décision" portant "atteinte à l'intégrité" de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi la convocation imminente du Conseil de sécurité et de la défense nationale sur fond de craintes d'une invasion russe.

Il a indiqué sur Twitter avoir pris cette décision "dans le contexte des déclarations" du Conseil de sécurité russe, qui s'est tenu quelques heures plus tôt et durant lequel les hauts responsables russes se sont largement prononcés en faveur de la reconnaissance des territoires séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

L'appel de l'ONU

L'ONU appelle "toutes les personnes concernées à s'abstenir de toute décision ou action unilatérale susceptible de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré lundi son porte-parole, interrogé sur une éventuelle reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes.

"Nous soulignons notre appel à une cessation immédiate des hostilités, à une retenue maximale pour toutes les parties afin d'éviter toute action et déclaration qui aggraverait davantage les tensions", a aussi dit Stéphane Dujarric, en soulignant que tous les différends devaient "être traités par la diplomatie".