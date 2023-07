Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare qu’écouter AC/DC et Guns N' Roses l’a aidé pendant la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sans aucun doute subi beaucoup de pression et de stress au cours de l’année et demie écoulée, alors que son pays est confronté à une offensive militaire ininterrompue de la part de la Russie. Bien que la guerre soit certainement son principal sujet de préoccupation, le dirigeant ukrainien explique à CNN qu’il se tourne vers la musique pour de brefs moments de distraction bienvenus en ces temps difficiles, en particulier vers des groupes comme AC/DC, Guns N' Roses et Eric Clapton.

Erin Burnett de CNN lui a demandé s’il lui arrivait de prendre des moments pour lui, alors que l’Ukraine continue de se défendre quotidiennement contre la Russie. "J’ai de tels moments", a-t-il répondu. "Il est important d’être en silence, d’être seul. Seul, comment puis-je être seul ? Seul, je peux l’être avec de la musique ou avec un livre, et tôt, tôt le matin, quand il n’y a pas de bruits, pas de gens, personne. Je peux simplement lire. Réfléchir… réfléchir… Et la musique m’aide beaucoup."

Lorsque Burnett lui a demandé quel genre de musique il écoutait, Zelensky a répondu : "J’aime AC/DC et la musique ukrainienne. Bien sûr, j’aime beaucoup la musique ukrainienne parce que l’ukrainien est ma langue maternelle. C’est pourquoi on ne comprend pas seulement la musique, mais aussi les mots, etc. Concernant AC/DC, je ne comprends pas tous les mots [rires], mais j’aime l’énergie du groupe. J’aime Eric Clapton, Guns N' Roses… Peut-être que c’est de la musique trop ancienne ?"

Il a ajouté qu’il écoutait surtout cette musique en s’entraînant tôt le matin.

Les Guns N' Roses ont partagé un lien vers l’interview de CNN sur Twitter, en commentant : "En bonne compagnie".